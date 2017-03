ORADIST Business Breakfast Meeting

jeu..09.03.17

ORADIST a eu l’immense plaisir d’accueillir ses clientèles autour d’un Breakfast Meeting et de partager avec elles son expérience sur les technologies Oracle Cloud dans le domaine applicatif Saas.(Software As A Service).

Cet événement, s’est déroulé le 28 Février 2017 à l’hôtel Paris Concorde en présence d’un groupe de plus d’une vingtaine de décideurs dans divers domaines d’activités : télécommunications, bancaire, industriel, service et autres.

Cette réunion, a été assurée par des hautes compétences d’ORADIST et d’ORACLE qui ont rehaussé par leur présence les discussions autour des offres Oracle Saas.

Pour découvrir de plus près la solution complète Cloud Saas: ERP, HCM, CX, EPM, SCM…, contactez ORADIST par e-mail: applications@oradist.com.tn ou par téléphone fixe: +21671860344, mobile : +21698303558 / +21622303558.