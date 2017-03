Cisco Netriders 2016 : Université TEK-UP à la première place Tunisienne

mer..15.03.17

L’université TEK-UP (Académie CISCO) a participé au concours Cisco Networking Academy NetRiders 2016 et s’est distinguée au deuxième tour en gagnant la première place en Tunisie et la 6ème place sur la région MENA (incluant Turquie et Pakistan). Le gagnant était l’étudiant Elyes Arfa. Il s’agit ainsi de la meilleure victoire jamais atteinte par les étudiants tunisiens dans la compétition Cisco Netriders.

• Année du concours : 2016

• Académies Cisco ayant participé : 56

• Pays participants de la région : 13



Résultats des Top 3 tunisiens

______________________________________________________________

Etudiant Institut Position Elyes Arfa Ecole Supérieure des Technologies et d'Ingénierie "TEK-UP" 6ème Mohamed Bjaoui Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte 48ème Gargouri Ines SUP'COM 71ère ______________________________________________________________



Résultats finaux du concours CISCO CCENT de l’année 2016/2017 pour la région MENA + Turquie + Pakistan à consulter à travers ce lien





Suite à un entretien avec les responsables de TEK-UP, ils ont confirmé que cette année aussi, leurs étudiants participeront dans ce concours international en force, et en deux niveaux, à savoir CCENT et CCNA.