Samsung lance de nouveaux téléviseurs Lifestyle à l’occasion de l’inauguration mondiale à Paris

jeu..16.03.17

Samsung Electronics vient de dévoiler de nouveaux éléments au sein de la collection de téléviseurs haut de gamme QLED et Frame à l’occasion du lancement mondial des téléviseurs qui a eu lieu à Paris, révélant une nouvelle fois le leadership de Samsung dans l’avenir du divertissement à domicile et des technologies de pointe.



« Chez Samsung, nous faisons notre possible pour mettre à la disposition de nos clients la technologie la plus avancée pour des expériences visuelles hors du commun et des conceptions avant-gardistes qui embellissent le quotidien », a déclaré HS Kim, président de l’unité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Avec une qualité d’image, un design et des fonctionnalités intelligentes de pointe, notre gamme 2017 ouvre une nouvelle ère télévisée. »



Samsung a choisi Paris, la ville lumière, pour révéler sa “TV of Light”, un nom qu’il a donné à son téléviseur QLED pour souligner son niveau de luminosité optimal et son expérience visuelle inégalée. Le choix du Carrousel du Louvre situé au-dessous du Musée du Louvre, réputé pour son riche patrimoine artistique et culturel, souligne l’intérêt de Samsung pour les téléviseurs Lifestyle représentés par deux chefs-d’œuvre, les téléviseurs Samsung QLEDet Frame.



Les nouveaux téléviseurs QLED ont été conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs en proposant trois solutions : Q Picture, Q Smart et Q Style. Samsung a renouvelé son partenariat avec Yves Behar, célèbre designer Suisse, pour créer le téléviseur innovant The Frame et offrir aux utilisateurs un chef d’œuvre d’élégance qui se fond dans n’importe quel décor.



Q Picture : Une alliance idéale entre couleur et lumière



Le nouveau téléviseur QLED passe au niveau supérieur avec la technologie à points quantiques et des progrès réalisés dans l’efficacité lumineuse, la stabilité et le plus grand spectre de couleurs. Avec de nouveaux points quantiques en alliage métallique, le téléviseur QLED répond à tous les aspects en matière de qualité d’image, y compris l’angle de vue, la colorimétrie, la luminosité et le contraste intense. Le téléviseur QLED peut restituer une grande précision dans les tonalités et reproduire 100 pour cent du volume de couleur, le taux le plus élevé sur le marché actuel, ce qui lui vaut la certification Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), l’une des plus importantes associations scientifiques et techniques d’Europe.



De plus, la richesse et la profondeur des niveaux de noir et l’intensité du contraste offrent une expérience homogène quelle que soit la luminosité de la pièce. La fonctionnalité HDR 1500 du téléviseur QLED permet aux utilisateurs de saisir chaque détail comme il devait être restitué, sans disparition ou distorsion de la couleur.



Q Smart : Aller plus loin dans l’expérience de divertissement à domicile



Samsung Smart Hub a été développé pour offrir une expérience plus intuitive et unifiée, à partir du téléviseur QLED. Le Samsung One Remote Control supporte désormais plusieurs appareils et offre des capacités de contrôle vocal à travers les fonctions de la Smart TV. Associé au nouveau Smart View App, disponible sur les appareils mobiles Android ou iOS, les utilisateurs profiteront d’un Smart Hub personnalisé.



Q Style : Conçu pour chaque style de vie



Cette année, Samsung a lancé de nouveaux éléments pour tous les intérieurs, quelle que soit le décor ou la disposition. Le nouveau câble Invisible Connection règle le problème des fils désordonnés à l’aide d’un dispositif unique et élégant. Les utilisateurs peuvent maintenant concevoir leur espace avec un seul câble optique qui réunit tous les appareils, et reprendre ainsi possession d’une salle de séjour jusqu’alors envahie par les décodeurs et les appareils externes.



Samsung a également lancé le No Gap Wall-Mount qui fixe le téléviseur tout contre le mur, bien plus proche qu’avant, en 15 minutes seulement. Pour ceux qui ne veulent pas fixer leur téléviseur contre le mur, Samsung propose une gamme de supports. Conçu comme un chevalet, le Studio Stand est l’accessoire idéal pour une salle de séjour d’inspiration artistique, et avec le Gravity Stand, le téléviseur peut facilement pivoter et permettre un visionnage optimal à partir de n’importe quel angle de vue.



The Frame : Une nouvelle manière de regarder la télévision



Dans sa volonté de concevoir des appareils haut de gamme, Samsung a révélé de plus amples détails sur sa récente innovation : The Frame. Annoncé au CES 2017, The Frame a été conçu à l’aide d’une approche ingénieuse destinée à embellir n’importe quelle pièce ou champ de vision.



Reposant sur une technologie innovante, The Frame ressemble à un cadre accroché au mur quand on choisit la fonction “Art Mode”. Au lieu d’afficher un écran noir comme les téléviseurs traditionnels, le téléviseur Lifestyle se transforme en pièce d’art, permettant aux utilisateurs de sélectionner des œuvres numériques personnalisées disponibles sur The Frame. Avec plus de 100 chefs-d’œuvre dans des catégories multiples, à savoir paysages, architecture, faune et flore, action, dessin et bien d’autres encore, ce dispositif est certain de répondre à tous les goûts. Associé à de nombreuses options de mises en page et de couleurs ainsi que des accessoires personnalisables comme les lunettes interchangeables et le Studio Stand en option, il embellit véritablement la pièce à vivre de l’utilisateur.



En outre, The Frame est équipé de la nouvelle Connection Invisible et du No Gap Wall-Mount de Samsung, permettant aux utilisateurs de l’accrocher où ils veulent puisqu’il se fond dans le décor sans câbles ni fils.