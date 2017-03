SPG s'associe avec Crayon Group

ven..17.03.17

SPG s'associe avec Crayon Group pour proposer à ses clients et son réseau de partenaires le programme Microsoft Cloud Solutions Provider (CSP) en Afrique du Nord

Le réseau de revendeurs SPG bénéficiera conjointement de la connaissance du marché local et d'une expertise mondiale dans le domaine du Cloud Computing



En partenariat avec Crayon, SPG, fournisseur de référence nord-africain de solutions informatiques, vient de lancer sa nouvelle offre revendeurs en Afrique du Nord à travers le programme Microsoft Cloud Solution Provider (CSP).

Le programme CSP a été conçu pour accompagner les partenaires de Microsoft à renforcer leurs relations avec leurs clients et à développer de nouvelles opportunités d’offres de services avec les solutions Cloud de Microsoft comme Office 365, Azure, EMS et Dynamics 365.

«Grâce à ce partenariat, SPG tirera parti de l'expertise Cloud de Crayon et de sa plate-forme primée d'automatisation des processus d’approvisionnement et de facturation. SPG combinera les atouts de Crayon avec sa connaissance approfondie du marché local ainsi que son réseau de partenaires pour créer un nouveau modèle accélérant l'adoption du Cloud. Nous nous concentrerons initialement sur la Tunisie, le reste de l'Afrique du Nord suivra rapidement.», a déclaré Madame Amel ZGHAL, Directeur Général Adjoint de SPG.



Par conséquent, SPG met à la disposition de ses partenaires, fournisseurs de services managés, revendeurs à Valeur Ajoutée et intégrateurs de systèmes, les ressources nécessaires d’aide à la vente et d’adoption de ces nouvelles technologies tout en fournissant un support accru pour accélérer les ventes et le déploiement des abonnements Microsoft Office 365, Azure, Dynamics 365 et Enterprise Mobility Suite (EMS).

Monsieur Karim KALAAWI, Directeur Général de Cloud & Distribution - Crayon ME, explique:

«Le programme de solutions Cloud est une opportunité incroyable pour les revendeurs pour adopter rapidement les solutions Cloud de Microsoft dans leurs propres offres et bundles. Cela, associé à la présence commerciale de SPG et sa connaissance du marché, ainsi que la plate-forme d'automatisation de Crayon et le savoir-faire en Cloud, permettra à la communauté des partenaires de monter rapidement en puissance et de répondre à cette opportunité naissante. »



« Nous sommes ravis que SPG collabore étroitement avec Crayon pour tirer pleinement parti des avantages du programme CSP et nous sommes impatients de voir leur succès continu en Afrique du Nord. CSP veut dire beaucoup pour les partenaires, c'est la façon la plus simple d'aider leurs clients à tirer pleinement parti des services Cloud et habiliter le personnel à collaborer en toute sécurité et à communiquer à partir de pratiquement n'importe quel emplacement, et à n'importe quelle heure, en utilisant n'importe quel appareil », a ajouté Monsieur Mohamed BRIDAA, Directeur Général de Microsoft Tunisie.



À propos de SPG:

SPG, établi en Tunisie en 1992, est un distributeur à valeur ajoutée de solutions informatiques en partenariat avec des sociétés mondiales leaders dans leur domaine, dont Microsoft. La diversification de ses offres de produits a été une réponse directe aux exigences de ses clients; l'entreprise adopte une approche globale basée sur les exigences du marché à l'échelle internationale.



À propos de Crayon

La sélection et les capacités de Crayon en tant que prestataire indirect global de CSP reflètent la profondeur de son expérience dans le domaine de la migration Cloud et des licences en volume. En tant que TOP3 des revendeurs Solution Cloud à l’échelle globale, Crayon bénéficie d’une solide expérience dans la gestion des partenaires Cloud et comme Fournisseur Indépendant de Logiciels (Independent Software Vendor ISV). En outre, le succès reconnu de Crayon en matière de Gestion des Actifs Logiciels (Software Asset Management) permet aux revendeurs de tirer profit d'une expertise approfondie en matière d'optimisation, de gestion et de provisions de ressources informatiques complexes durant leur transformation vers le cloud.