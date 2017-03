Datavora lève plus d'un million de dinars

Datavora, spécialiste en Big Data du commerce électronique, a bouclé avec succès sa première levée de fonds d’amorçage (Seed). Le tour de table s’est clôturé à 1 056 630 TND, pour 1 050 000 TND prévus.



Datavora, société anonyme de droit tunisien, a procédé par conséquent à l’augmentation de son capital social à un Million de dinars tunisiens (1 000 000 TND). Toutes les démarches formelles et les publications légales relatives à cette opération ont été réalisées. L’augmentation du capital est effective.



Datavora dispose ainsi de moyens, en cohérence avec ses ambitions, pour consolider son excellence technologique et intensifier ses activités commerciales conformément à sa feuille de route et son plan de développement.



Datavora se félicite du niveau de collaboration avec United Gulf Financial Services - North Africa (UGFS-NA), qui a permis le succès de ces opérations et leur déroulement dans des conditions et des délais favorables à la mise en place et le décollage des activités.



Aussi, Datavora remercie tous ses actionnaires pour leur confiance et annonce avec fierté l’association de tous ses collaborateurs dans son capital.



A propos de Datavora



Datavora édite une plateforme Big Data innovante de monitoring de l’offre de l’E-commerce destinée aussi bien aux sites marchands, distributeurs, online marketplaces qu’aux marques et aux fabricants.



Datavora permet à ses clients d’avoir accès à des données exhaustives et à jour de l’offre, des catalogues en ligne, des assortiments, de l’exposition des produits et de leurs prix pratiqués en ligne.