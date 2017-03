Signature de convention de partenariat entre CORP et CJD

Le CORP, fruit de la coopération entre le Fonds Emploi de la GIZ en Tunisie et la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et le CJD ont signé ce mardi 21 mars 2017 un partenariat stratégique portant sur l’emploi.



En effet, cette initiative s’inscrit dans la volonté commune des deux parties visant à développer le rapprochement entre les jeunes dirigeants et les chercheurs d’emploi à travers une coopération mutuelle fondée sur l’échange d’expériences et de savoir-faire. Une synergie qui renforcera l’effort national engagé face aux réels défis que traverse aujourd’hui la Tunisie en matière d’emploi. Le CJD et le CORP sont persuadés que le salut viendra par l’union de toutes les forces pour enraciner une nouvelle vision de l’emploi engageant la responsabilité et la complémentarité de tous, acteurs privés et publics.