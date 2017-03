Journée Régionale Pour le Développement des Secteurs Porteurs



ven..10.03.17

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), district Grand Tunis, et le Centre d’Affaires Pilote Grand Tunis; organisent sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce la Journée Régionale pour le développement des secteurs porteurs, sous le thème «Le numérique au service de l’entrepreneuriat vert : Enjeux et Perspectives ».

L’économie numérique qui a eu un grand impact sur de nombreux secteurs d’activités, modifiant des modèles économiques et organisationnels, a été retenue comme composante essentielle du modèle de développement qui est promu dans le cadre du Plan de développement stratégique (2016-2020).

De même, l’économie verte est considérée comme le garant du bien être humain et le fondement du développement durable.

Toutefois, un constat général, les transitions écologiques dans notre pays connaissent encore des difficultés pour devenir un facteur de développement en créant de nouvelles opportunités d’investissements et des nouveaux emplois. Or, les efforts importants déployés dans le secteur des TIC sont à même de devenir un générateur de développement de l’économie verte, une telle orientation s’impose.

Complémentaires tels qu’ils sont, l’étude de la relation entre ces deux créneaux d’investissement mérite d’être plus approfondie.

En effet, cette journée a pour objectif de mettre en exergue le rôle de la technologie numérique dans l’accroissement et la promotion de l’économie verte en Tunisie. Elle favorise ainsi la création d’un cadre propice aux échanges inter et intra sectoriels permettront d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques et sociales tant pour le secteur public que privé.

La Journée offrira aux industriels, hommes d’affaires, PMEs, startups, chercheurs, inventeurs indépendants, étudiants et jeunes diplômés, universitaires, jeunes promoteurs, organisations professionnelles et institutions d’appui et de financement l’opportunité de :

· Décrocher des collaborations profitables;

· Rencontrer les professionnels de l’économie verte et des T.I.C pour profiter de leurs conseils pertinents;

· Assister à des conférences à fort contenu scientifique et pratique;

· Décrocher des opportunités d’affaires dans les nouvelles filières de l’économie verte et de l’économie numérique;

· Identifier les mécanismes de financement et d’incitations visant à accélérer l’innovation dans la technologie;

· Bénéficier du savoir-faire échangé dans l’objectif de stimuler le transfert de la technologie et l’innovation.