ORADIST remporte le prix du meilleur partenaire Oracle pour la région LEENA

lun..27.03.17

Au fil des années ORADIST jouit d’une notoriété locale et régionale. Son objectif principal reste toujours la promotion et la consolidation d’un leadership technologique en bâtissant une expertise solide de référence autour des technologies et solutions ORACLE.

Avec ses certifications « Platinum Partner » et « Cloud Advantage Partner » et avec plus de 30 spécialisations dans les domaines technologiques, applicatives et cloud, ORADIST se positionne désormais en tant que leader spécialisé en Afrique.



Le 15 Mars 2017, lors de l’événement annuel « ORACLE PARTNER DAY » en Egypte, ORADIST s’est vue décerner le prestigieux trophée « ORACLE INDUSTRY PARTNER OF THE YEAR 2017 » pour la région LEENA (Levant, Egypt and North Africa).

Ce trophée a été émis par Oracle Corporation à Mr. Mondher ESSID; Directeur Général de ORADIST. Cette reconnaissance gratifie les résultats accomplis par ORADIST localement et à l’échelle régionale.



« Notre partenariat avec Oracle date de plus d’une vingtaine d’année. On a su développer ensemble le marché local et régional en termes de présence et de compétences sur les différents logiciels ORACLE. Nous remercions Oracle pour son support et sa reconnaissance continue et nous offrons ce trophée à tous nos clients et partenaires qui grâce à leur confiance et fidélité, ORADIST en particulier et toute la Tunisie se voient honorées ». Monsieur Mondher ESSID, le Directeur Général d’ORADIST commente.