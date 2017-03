TOPNET, partenaire officiel du festival Jazz à Carthage

mar..28.03.17

TOPNET vient d’annoncer la concrétisation de son partenariat avec le prestigieux festival « Jazz à Carthage » dans sa 12ème édition, qui se déroulera du 31 Mars au 09 avril 2017.

A cette occasion, Topnet offrira à ses clients une fenêtre ouverte sur ce festival qui, au fil des éditions, a acquisses lettres de noblesses aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Outre le fait de pouvoir consulter le programme complet, les clients de Topnet auront la possibilité de découvrir les moments forts du festival en accédant à ses coulisses via des extraits des prestations des artistes qui se produiront sur la scène de Jazz à Carthage ainsi que des photos et des reportages vidéo qui seront disponibles sur l’ensemble des supports digitaux de Topnet, notamment le portail www.topnet.tn.

Le programme de cette 12èmeédition de « Jazz à Carthage », riche et éclectique comme à l’accoutumée, promet de faire le bonheur des mélomanes aguerris : une pléiade d’artistes talentueux à l’instar de Liam Bailey, Tom Odell, Ben l’oncle Soul, Moragne Ji, Aaron, ou encore Pink Martini, Jay Jay Johanson, Cocoo, Sabry Mosbah et Hindi Zahra y prendront part pour offrir au public un voyage musical haut en couleurs et riche en émotions.

A travers ce partenariat, TOPNET se dit fière de soutenir l’un des évènements culturels majeurs du pays. Un partenariat qui dénote de son engagement à promouvoir la Tunisie en tant que destination touristique et culturelle.