MICROSOFT TUNISIE est de retour avec l'édition 2017 d'Imagine Cup

Imagine Cup Tunisie, l’événement tant attendu de l’année par la communauté technophile tunisienne, s’est tenu ce samedi 15 avril 2017 à l’Université Centrale de Tunis, partenaire officiel de l’événement.



Imagine Cup, révélateur de talents



Ouvert aux jeunes talents tunisiens, développeurs, designers, startupers, issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou de l’université, ce championnat du numérique permet aux étudiants du monde entier de mettre à profit leur créativité, talent et compétences techniques afin de donner naissance à des projets innovants et surprenants.

La finale a opposé 8 équipes d’étudiants tunisiens pour le choix du meilleur projet numérique source de progrès pour la société :



• CapeCanaveral a choisi de présenter Planetrum, application holographique Windows 10 qui fonctionne sur HoloLens et permet aux utilisateurs d’explorer les mystères de l'univers.

• Infantry square a créé une application mobile avec un storyline dynamique qui s'adapte aux choix de l'utilisateur et permet un jeu unique pour chaque utilisateur. Le jeu évoluera principalement autour d'un chatbot qui décidera de l'histoire en fonction des entrées que l'utilisateur va taper (Earth 2070).

• Le projet Peace-makers vise à développer un outil qui identifie de manière précise et autonome des comptes terroristes sur Twitter. L'outil fonctionne en extrayant des données de l'API publique de Twitter, puis travaille sur la classification de ces tweets comme étant pro-terrorisme ou non. L'outil se révélera bénéfique pour aider à affronter divers réseaux terroristes sur la plate-forme, identifier le mouvement des groupes terroristes en particulier par la géolocalisation, et trouver le lieu où se trouvent leurs bases principales. Sur les derniers stades du développement, l'outil sera capable de prédire les attaques terroristes en fonction des données collectées.

• Read4me est un gadget qui aide les utilisateurs à lire n'importe quel livre en le traduisant en son ou en Braille. L'application utilise Microsoft Cognitive Services Computer Vision API pour modifier les images dans le texte et l'API Translator pour traduire le texte sur l'une des 60 langues supportées par l'utilisateur.

• See The Blind est une application cross-mobile qui traduit le langage braille dans notre langue en utilisant un service cloud et des algorithmes de traitement d'image.

• Swigar a présenté CatcheMe, application mobile qui permet d’identifier le propriétaire d’un véhicule et de le contacter uniquement en ayant les détails de sa plaque d'immatriculation (en cas d’accident ou autre).

• Le projet de Team JS consiste à profiter de l'énergie électrique générée par l'alternateur des voitures et à la stocker dans des piles amovibles pour l’utiliser à la maison. Ces batteries seront connectées afin de suivre les statistiques de charge, gain et d'utilisation via une application Web et mobile.

• Polytech Centrale a créé une application mobile couplée à un matériel (sous forme de lunettes) qui permet aux personnes aveugles d'identifier et de reconnaître des objets spécifiques tels que des médicaments ou des billets de banque. Les lunettes intelligentes ont une caméra intégrée ainsi qu’un casque et peuvent capturer des images qui seront envoyées au smartphone qui identifiera les objets et enverra les informations via un son sur le casque.

Les finalistes ont présenté leur projet devant un jury expert composé de Dr Riadh Robbana (président du jury), M. Fares Ben Souilah (coach et animateur radio), Amel Saidane (Association Tunisian Startups), Bassem Bouguerra (CEO - Intilaq) et Elyes Jeribi (Executive Director - Smart Tunisia) qui les ont départagés : Peace-Makers (lycée Pilote Gabes) a remporté le « pass » pour les MEA finals (Middle East and Africa) qui se tiendra du 18 au 20 Mai à Beyrouth.

Le concours « Imagine Cup »



Cette compétition technologique organisée par Microsoft depuis 2003 vise à permettre à la nouvelle génération d'étudiants de faire équipe et d'utiliser leur créativité, leur passion et leur connaissance de la technologie pour créer des applications qui façonnent notre façon de vivre, de travailler et de jouer. 1,8 million de jeunes du monde entier ont déjà participé à l’aventure Imagine Cup, qui fête son 15e anniversaire cette année, dont plusieurs milliers de tunisiens issus d’école telles que l’Insat, Esprit, faculté des sciences de Tunis. Le défi est de taille, mais rappelons que NewGen, l’équipe gagnante tunisienne de l’« Imagine Cup 2014 » est devenue une startup de jeux vidéo entre Tunis et Riyad avec l’Accelerator Inspire U et que l’équipe d’étudiant d’Esprit «Night's Watch Tunisia » a remporté la seconde place mondiale le jeudi 28 juillet 2016 à Seattle lors de la finale internationale « Microsoft Imagine Cup » édition 2016 avec le projet smart hand. Cette année, trois équipes venant des lycées (Pilote Gabes, Pilote Sfax, Boulbeba Gabes) ont été qualifiées à la finale nationale.



