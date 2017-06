TBA le rendez-vous annuel de l’excellence pour la marque en Tunisie

mer..26.04.17

TUNISIA BRAND AWARDS a suscité un immense intérêt auprès du grand public et des différents acteurs de la scène économique.

Cet engouement s’est matérialisé par l’inscription de 600 marques qui ont manifesté leur volonté de participer à la Nuit Awards qui consacre la marque en Tunisie.

95 marques ont rempli les conditions nécessaires au concours. Ces marques ont été retenues à partir de critères d’éligibilité vérifiés et validés en étroite collaboration avec notre partenaire l’INNORPI. Une liste de 16 trophées a été arrêtée.

« TUNISIA BRAND AWARDS se veut le garant d’une véritable culture de la marque en Tunisie. »

Avec l’appui de l’ATM-L‘INS-ODC, un protocole d’évaluation basé sur une déontologie des sciences des marques a été mis en place regroupant des critères d’évaluation pratiques et théoriques.

Cette compilation des données a permis de donner naissance à un processus scientifique rigoureux. Une seconde phase « Phase d’évaluation » a été enclenché depuis le 18 de ce mois et se prolongera jusqu’au 30 avril 2017.

L’étape opérationnelle d’évaluation se décline en 3 axes qui sont, d’une part, les données secondaires et le study case recueillis auprès des marques et, d’autre part, les données primaires issues d’un sondage effectué auprès d’un échantillon représentatif portant sur les 24 gouvernorats.

Ces différentes phases d’étude ont donné la possibilité d’asseoir une modélisation qui respecte les fondamentaux d’évaluation des standards nationaux et internationaux et qui devient un facteur de valorisation la marque.

Dans une volonté de partenariat public privé, TUNISIA BRAND AWARDS s'est associé aussi bien, aux acteurs publics INNORPI-UTICA-ODC, qu’aux acteurs privés KIM EVENTS - FIRSTAK - MICROSOFT- JBH consulting - ONE TO ONE pour renforcer le tissu économique. L’ambition commune est d’en faire une force de référence dans la valorisation des marques en Tunisie.

« Si une seule marque était finalement couronnée, aucune autre marque ne serait perdante. »

La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 13 mai 2017 au siège de l’Utica à partir de 18H30.