LG présente un nouveau réfrigérateur INSTAVIEW

jeu..27.04.17

InstaView Door-in-Door ™ bénéficie d'un design inédit et d'une performance améliorée



S'appuyant sur sa position de leader dans l'industrie du réfrigérateur global, LG Electronics présente son offre innovante InstaView Door-in-Door ™ pour les consommateurs qui recherchent le maximum de confort combiné à un produit de qualité dans un appareil électroménager. Ce réfrigérateur est reconnu à l’international pour son panneau de verre innovant, une caractéristique révolutionnaire qui réduit la perte d'air froid et un design élégant et haut de gamme.

InstaView Door-in-Door ™ - Transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les réfrigérateurs

Alors que les réfrigérateurs conventionnels sont dotés de portes ordinaires avec des distributeurs de glace, InstaView Door-in-Door ™ de LG a impressionné les initiés de l'industrie par son panneau de verre élégant de 33 pouces sans précédent et sa gamme de fonctionnalités innovantes. En outre, l'intérieur s'allume lorsque le panneau est frappé deux fois. Cela permet aux utilisateurs de voir à l'intérieur sans jamais ouvrir la porte ou perdre de l'air froid, transformant la façon dont les consommateurs utilisent les réfrigérateurs puisqu’avec un réfrigérateur conventionnel, ils doivent ouvrir pour voir l'intérieur. De plus, le compartiment Large Door-in-Door ™ permet aux utilisateurs de stocker facilement des collations ou des boissons fréquemment consommées. L'espace de stockage du réfrigérateur peut être consulté sans effort à l'aide du bouton caché sous la porte du réfrigérateur tout en accordant aux utilisateurs une vue plus large des éléments stockés à l'intérieur, offrant le maximum de souplesse et de commodité. En réduisant la perte d'air froid jusqu'à 41%, le compartiment garde les aliments plus frais plus longtemps.

Le réfrigérateur remplace également les poignées de porte classiques par des poignées de poche carrées uniques qui s'ouvrent du bas de la porte supérieure, ajoutant une touche moderne à son aspect général.

Des caractéristiques innovantes qui répondent aux besoins quotidiens de l'utilisateur

Avec le système de distribution de glace métallique et de pétrole métallique de qualité supérieure de LG, le réfrigérateur peut facilement être installé n'importe où à la maison. Le réservoir d'eau à grande capacité simplifié est situé dans le compartiment principal du réfrigérateur, ce qui permet aux utilisateurs de placer de l'eau directement dans le réservoir.



Le réfrigérateur emploie également le système de glace Spaceplus ™ monté sur la porte pour produire de la glace prête à l'emploi, parfait pour se rafraichir les jours d'été chaud avec une bouteille bien fraîche.

L'intérieur de InstaView Door-in-Door ™ est équipé d'Hygiene Fresh + ™ pour éliminer l'air potentiellement contaminé, les odeurs désagréables et 99,999% des bactéries dans le réfrigérateur.

Pendant ce temps, le Moist Balance Crisper ™ maintient les niveaux d'humidité maximaux alors que l'innovant FRESH Balancer ™ optimise l'humidité en scellant la boîte de légumes afin de garder les fruits et légumes dans leur état optimal de fraîcheur avec le simple clic d'un interrupteur.

L'InstaView Door-in-Door ™ est entièrement compatible avec le SmartThinQ ™ de LG, permettant aux utilisateurs de contrôler leur réfrigérateur à l'aide de leur Smartphone lorsqu’ils sont à l'extérieur de la maison. Les utilisateurs peuvent régler la température du réfrigérateur, contrôler les opérations Express Freeze et Hygiene Fresh + ™ et diagnostiquer tous les problèmes de l’appareil à partir de l'application connectée.

Le compresseur Inverter Linear garantit des économies d'énergie maximales

Les réfrigérateurs LG sont dotés d’un compresseur Inverter Linear unique, qui emploie un lecteur de piston linéaire au lieu d'un entraînement alternatif conventionnel. Cela génère moins de frottement interne, permettant une consommation d'énergie plus faible de 32 % et une diminution de bruit de 25% tout en offrant une plus grande fiabilité et durabilité.

Le compresseur Inverter Linear de LG est accompagné d’une garantie de 10 ans, sachant que, selon une étude de l'association scientifique et technique allemande Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), le compresseur peut fonctionner sans complications pendant au moins 20 ans.

"Notre dernier réfrigérateur InstaView Door-in-Door est la définition d'un appareil de qualité supérieure, combinant innovation, style et efficacité", a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. "Ce réfrigérateur illustre l'attention méticuleuse de LG à chaque détail pour créer des produits adaptés aux besoins de nos consommateurs".