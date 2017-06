Une Croissance 2.1 % et un Taux de Chômage 15.5%

mar..16.05.17

Selon des données publiées ce jour Lundi 15 Mai 2017 par l'Institut national de la statistique (INS) et malgré une « ambiance morose » en ressentie, le Produit Intérieur Brut en volume a enregistré au premier trimestre 2017 une croissance de 2.1 % par rapport au même trimestre de l’année 2016 et de 0.9% par rapport au dernier trimestre de l'année 2016.



Cette tendance relativement positive, est expliquée -selon L'INS- par la réalisation d'un taux de croissance lié à l'évolution du secteur agricole (+ 4,9%) et celui des services marchands qui a progressé de 3,4%, essentiellement le domaine touristique qui a réalisé une croissance de 35% contre une régression des industries manufacturières qui ont accusé une perte de 1,1%.





La population active,

Elle s’établit à 4077.1 milles au premier trimestre de 2017 et se répartit en 2905.5 milles hommes et 1171.6 milles femmes, ce qui représente respectivement 71.3% et 28.7% de la population active.



Augmentation des actifs

Au premier trimestre 2017, le nombre des occupés s’établit à 3451.5 milles et se répartit en 2546.2milles hommes et 905.3milles femmes. Par rapport au quatrième trimestre 2016, le nombre des occupés est de 3436.7 milles, enregistrant ainsi une augmentation de 14.8 milles occupés.



51.9 % des actifs dans le secteur des Services



La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 51.9% dans le secteur des services, 18.3% dans le secteur des industries manufacturières, 15.0% dans le secteur agriculture et pêche et 14.8% dans le secteur des industries non manufacturières.



Un taux de chômage de 15. 3%

Le nombre de chômeurs estimé pour le premier trimestre 2017 s’établit à 625.6milles du total de la population active, soit un taux de chômage de 15.3%, et ce, contre 632.5milles chômeurs pour le quatrième trimestre 2016 et un taux de chômage de 15.5%.



Le taux de chômage pour le premier trimestre 2017 est estimé à 12.4% chez les hommes et 22.7% chez les femmes.



Déficit de la Balance Commerciale



Toutefois, là ou le bât blesse, c’est sur le plan du déficit de la balance commerciale qui accuse un résultat négatif de -1271.7MD, avec une baisse à l’export (3,3%) et une hausse à l’import (5,8%).



Source INS