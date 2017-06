PAMED 2017 : Le rendez-vous incontournable du monde agricole

mar..16.05.17

La 13ème édition du salon PAMED qui s’est déroulée du 24 au 26 Mai 2016 à l’expo center Medina Yasmine Hammamet en Tunisie a connu une affluence record à tous les niveaux : fréquentation des visiteurs, nombre d’exposants, surfaces d’exposition, forums et séminaires etc.

Le PAMED 2016 a accueilli plus de 8400 visiteurs professionnels soit (+ 30% par rapport à 2015. Le PAMED 2016 a connu la participation de 65 entreprises nationales et 50 entreprises étrangères représentant 15 pays. Cette progression quantitative et qualitative du visitorat et la densité des stands, a contribué à générer un fort et constant climat d’affaires et d’échanges professionnels.

Et c’est dans cet esprit de continuité et de développement que l’Expo Center Médina, à Yasmine Hammamet, abritera du au 16 au 19 MAI 2017, la 14ème édition du Salon de la production animale et des produits agricoles à l’export, organisé sous le patronage du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et en partenariat exclusif avec la société de nutrition animale SNA.

Le PAMED a pu fidéliser durant 13 éditions un nombre important d’exposants et visiteurs professionnels, pour qui le salon est devenu un passage obligé et une référence, pour prospecter le marché tunisien et maghrébin et nouer des partenariats. L'idée maîtresse de ce salon est toujours d'associer l'amont à l'aval, de respecter la logique filière du salon : de la graine à l'assiette et de la fourche à la fourchette. Pour l'agriculteur, il est important d'avoir une vision économique de son métier à travers de nouveaux débouchés et pour les entreprises de l'agroalimentaire, d'être le lien entre la production et les consommateurs afin de répondre à leurs attentes.

Ce salon, rehaussé de la présence de plusieurs exposants tunisiens, maghrébins et européens, se confirme comme étant une plateforme d’informations idéale pour tous les acteurs économiques de la filière agricole : une occasion de découvrir une large gamme de produits et services et les dernières innovations des entreprises à la pointe de la technologie. Il s’agit également de s’informer sur les thématiques capitales du monde agricole via des conférences et colloques animés par d’éminents experts internationaux qui viendront débattre de sujets aussi variés qu’actuels.

PAMED 2017 propose un programme d’envergure avec des démonstrations sur site, des visites aux projets pilotes d’élevage ou d’unités industrielles en amont du salon, des espaces de dégustation organoleptique seront réservés aux visiteurs locaux et internationaux qui viendront apprécier une vitrine riche et variée du meilleur de l’offre agricole tunisienne à l’export.

Le volet scientifique force majeur du salon PAMED, comportera des animations à l’attention des professionnels, des workshops , des conférences et autres colloques portant sur la thématique du salon. Les organisateurs mettront assurément tous les moyens humains et logistiques nécessaires dont ils disposent pour réussir cette exceptionnelle 14ème édition, pour permettre aux exposants et visiteurs professionnels étrangers surtout de joindre l’utile à l’agréable et promouvoir par la même occasion le tourisme de congrès dans le cadre historique de la médina méditerranéa, musé à ciel ouvert et fleuron de la station touristique Yasmine Hammamet.