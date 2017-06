Le Groupe Emirates publie ses résultats pour l’exercice 2016-2017

mar..16.05.17

● Group enregistre sa 29ème année consécutive de rentabilité avec un bénéfice de 2,5 milliards AED (670 millions USD)

○ Croissance stable de l’activité, en ligne avec l’augmentation des capacités ; les résultats témoignent de la résilience de l’activité au cours d’une année marquée par des turbulences et une vive concurrence

○ Investissements importants dans l’activité pour un montant de 13,7 milliards AED (3,7 milliards USD)



● Emirates publie un bénéfice de 1,3 milliards AED (340 millions USD)

○ La capacité de la compagnie aérienne dépasse 60 tonnes-kilomètres offertes. La compagnie a pris livraison de 35 nouveaux appareils et a retiré du service 27 appareils plus anciens au cours de l’exercice

○ Chiffre d’affaires stable à 85,1 milliards AED (23,2 milliards USD), en tenant compte d’un effet de change défavorable de 2,1 milliards AED (572 millions USD)



● dnata enregistre le bénéfice le plus élevé de son histoire, à 1,2 milliards AED (330 millions USD)

○ Le chiffre d’affaires record de 12,2 milliards AED (3,3 milliards USD) enregistré par la division reflète la poursuite de l’expansion de ses activités, l’international représentant dorénavant 66 % du chiffre d’affaires

○ La division étend sa présence à l’international avec des acquisitions dans le cadre de ses activités de manutention au sol aux Amériques et le renforcement de ses divisions Aéroports, Fret, Restauration et Voyages, grâce à de nouvelles installations et capacités de services.





Dubaï, Émirats Arabes Unis, le 11 mai 2017 - Le groupe Emirates annonce ce jour sa 29ème année consécutive de rentabilité et d’expansion régulière de l’activité, sur fond de turbulences pour l’aviation et les voyages.



Le bénéfice du Groupe Emirates, tel qu’il ressort du Rapport annuel 2016-2017, publié ce jour, s’inscrit à 2,5 milliards AED (670 millions USD) pour l’exercice clos le 31 mars 2017, en baisse de 70 % par rapport au bénéfice record de l’année précédente. Le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 94,7 milliards AED (25,8 milliards USD), en progression de 2 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que la trésorerie du Groupe s’est repliée de 19 % à 19,1 milliards AED (5,2 milliards USD), principalement en raison du remboursement de deux emprunts obligataires à l’échéance et des investissements élevés en cours dans notre flotte et les actifs liés aux appareils.



Compte tenu du climat des affaires actuel et des plans d’investissement futurs du Groupe, il ne sera procédé à aucun versement de dividende à la société Investment Corporation of Dubai (ICD) au titre de l’exercice 2016-2017.



Son Altesse le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-Directeur général d’Emirates Airline et du Groupe, a déclaré : « Emirates et dnata ont continué à dégager des bénéfices et ont poursuivi leur croissance, alors que l’exercice 2016-2017 a été l’un des plus difficiles que nous ayons connus.



« Nous avons, année après année, investi dans le renforcement de nos capacités commerciales et la notoriété de la marque et nous en cueillons aujourd’hui les fruits. Ces bases solides nous ont en effet permis de faire face aux événements déstabilisants qui ont pénalisé la demande de voyages au cours de l’exercice – du vote en faveur du Brexit aux défis liés à l’immigration en Europe et aux attentats terroristes, des nouvelles réglementations impactant les voyages aériens vers les États-Unis à la dévaluation des monnaies et au problème du rapatriement de fonds dans certaines régions d’Afrique, sans parler de l’effet par ricochet de l’atonie du secteur pétrolier et gazier sur la confiance des entreprises et la demande de voyages ».



En 2016-17, le Groupe a collectivement investi 13,7 milliards AED (3,7 milliards USD) dans l’achat de nouveaux appareils et équipements, l’acquisition de sociétés, la construction d’installations modernes, les technologies de pointe et les initiatives en faveur du personnel.



Le Cheikh Ahmed a ajouté : « Ces investissements contribueront à renforcer encore notre résilience, au moment même où nous confortons notre avantage compétitif et adaptons nos activités à un climat des affaires volatil et à l’évolution rapide des attentes des clients.



« Nous restons optimistes pour l’avenir de notre industrie, tout en étant conscients de la persistance de difficultés au cours de l’année à venir avec un climat hyperconcurrentiel entraînant une érosion des rendements pour la compagnie et la volatilité sur de nombreux marchés impactant les flux de passagers et la demande de voyages.