One Tech se fait financer par la BEI

mar..26.12.17

One Tech le fleuron industrie du groupe Sellami et coté à la bourse de Tunis a obtenu un prêt de 21 millions de la part de la BEI. Champion à l’export le Groupe spécialisé dans le câblage automobile électrique et électronique entend utiliser ce prêt pour moderniser encore plus son outil de production, de développer sa gamme de produits et de consolider son pôle recherche et innovation. Ce prêt servira sans doute aussi à renforcer la présence du groupe au Maroc où il possède une usine à Kenitra. Le groupe One Tech exporte la majeure partie de sa production en direction de l’Europe et vers quelques pays africains.