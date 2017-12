Une équipe de Jeunes Tunisiens occupe la 23éme place dans la Compétition Mondiale des Robots

Pour la première fois, une équipe tunisienne du nom de DjappaTn, composée de quatre jeunes étudiants (Ala Ben Trad, Salsabil Houji, Hedi Ben Ameur, et Mohamed Aymen Jlassi) s’est rendue à Tokyo, au Japon, le 13 décembre, pour représenter la Tunisie dans l’un des meilleurs tournois de robot au monde ‘ INTERNATIONAL ROBOT-SUMO TOURNAMENT 2017 ‘, qui s'est déroulé le 17 Décembre 2017.



Nos jeunes tunisiens ont participé avec leurs propres robots autonomes qui les ont créé eux même.



Robot-Sumo a été créé en 1989.Dans ce concours, les participants sont en concurrence avec leur propre robot en utilisant la technologie et leur imagination. Deux robots sont placés dans un anneau de sumo, et le vainqueur est déterminé lorsque l’un d’eux dépasse l'anneau.



Le jour de la compétition, l’équipe tunisienne a arraché la 23ème place sur 132 pays après avoir hisser le drapeau tunisien.



La jeune équipe a reçu une autre invitation spéciale pour l'édition de l’année prochaine. La Chine, la Malaisie et l’Equateur participeront eux aussi à la compétition.