TT-IACE DIGITALIZATION INDEX 2017

mer..27.12.17

En marge de la 32ème Edition des Journées de l’Entreprise tenue à Sousse les 8 & 9 Décembre 2017, L’IACE a publié le TT-IACE DIGITALIZATION INDEX 2017, élaboré en collaboration avec Tunisie Télécom.



Il s’agit d’une étude qui a touché 1500 consommateurs et 500 entreprises de différents secteurs, et qui est publiée pour la deuxième année consécutive après une première édition menée dans le cadre des 31ème Journées de l’Entreprise sous le thème « LA TRANSFORMATION DIGITALE : MUTATION ET OPPORTUNITES





SUIVRE LE LIEN http://www.iace.tn/wp-content/uploads/2017/12/digitalisation-2017.pdf