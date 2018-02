ORADIST décroche le prix du meilleur partenaire Oracle pour la région LEENA

lun..26.02.18

Leader des solutions et technologies Oracle depuis plus de 20 ans, ORADIST a réussi à renforcer la position des technologies Oracle en Tunisie et dans la région ; en proposant les produits et les solutions de la gamme Oracle et les différents services associés. Ceci lui a valu la confiance de plusieurs références et ce sur un triple volet : Technologique, Applicative et Cloud.



Avec ses certifications « Platinum Partner » et « Cloud Advantage Partner » et avec plus de 30 spécialisations dans les domaines technologiques, applicatives et cloud, ORADIST se positionne désormais en tant que leader spécialisé en Afrique.



Le 06 Février 2018, lors de l’événement annuel « ORACLE PARTNER DAY » à Beirut (Liban), ORADIST s’est vue décerner le prix « ORACLE VOLUME PARTNER OF THE YEAR 2018 » pour la région LEENA (Levant, Egypt and North Africa).



Ce trophée a été émis par Oracle Corporation à Mr. Mondher ESSID; Directeur Général de ORADIST et Chairman Oracle Partner Advisory Board pour la région LEENA. Cette reconnaissance gratifie les résultats accomplis par ORADIST ainsi que la valeur attestée par ses clients.