12ème Congrès du CJD Tunisie : L'entreprise responsable dans un environnement complexe

mer..28.03.18

Partant de l’importance de l’engagement de l’entreprise en tant qu’acteur majeur face aux enjeux socio-économique auxquels fait face notre pays aujourd’hui et se basant sur des notions de développement durable, de responsabilité sociétale et de Performance globale, le CJD vise à promouvoir auprès des jeunes dirigeants et l’ensemble des parties prenantes de son écosystème sa vision de l’entreprise responsable tout en mettant en évidence les difficultés et les obstacles qui peuvent entraver cette démarche et la complexité de l’environnement qui peut l'empêcher de mener à bien cette démarche. Le Congrès sera aussi l’occasion pour le CJD de lancer officiellement «La Charte de l’Entreprise Responsable» et son guide d’action, une initiative lancée par le CJD avec le soutien de la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunis visant à encourager les entreprises à s’engager dans une démarche responsable volontaire, vis-à-vis de leurs différentes parties prenantes sur les quatre axes : Économique, Social, Sociétal et Environnemental.