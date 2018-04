Première édition de Tunisian Digital Women's 2018

Un Rendez-vous incontournable, célébrant l’innovation au féminin, à pour ambition de donner envie aux femmes d’oser, innover, entreprendre et intraprendre grâce au digital. Même si le digital offre de belles perspectives, 53% des femmes pensent qu’elles n’ont pas le même accès que les hommes aux positions de leadership, alors que 60% des hommes sont persuadés du contraire. Cependant, Comment écouter et agir sur un monde qui change ? Par quel moyen le digital peut-il contribuer au développement d'un monde meilleurs plus responsable, plus juste entre femmes et hommes ? Comment passer de l’idée à l’action pour faire du numérique une ressource bienfaisante au quotidien ?

Cette première édition du salon sera notamment marquée par la participation de nombreux exposants, des workshops, des rencontres d’une grande vitalité et ainsi des success stories féminins nationaux et internationaux.

Tunisian Digital Women's 2018 réunira :

70 exposants (Institutions Financières et Micro finances, les assurances, les organismes d’appui, et d’accompagnent, IT technologie et INTERNET, études digitales, service et outils E-commerce, sécurité Cloud hébergement ….)

Plusieurs organismes Féminines et institutionnels.

pour sa première édition, TDW 2018 sera le point de rencontre par excellence des professionnels de métiers du digital et constituera pour eux une opportunité d'échange de rencontre et d'informations.

Ces derniers sont des spécialistes et références venant débattre et partager leurs expériences à fin d’enrichir les femmes participantes et visiteurs.

Tunisian Digital Women's 2018 s’organise en 3 panels primordial (NETWORK, INSPIRE, EXPERIMENT) et la plénière femme entrepreneur.