BIGDeal lance la première plateforme d'affiliation digitale

mer..28.03.18

BIGDeal, acteur clé de l’e-commerce en Tunisie et leader de l'achat groupé en ligne, dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle et sa stratégie d’expansion, stimulée par l’entrée de Medianet/AfricInvest dans son capital. Cette nouvelle identité vient affirmer le parcours et le positionnement de BIGDeal en tant que diffuseur de bons plans et confirme sa volonté d’offrir à ses clients des services inédits et des offres exclusives. Issam Essefi, Directeur général, explique « ce nouveau branding est en accord avec notre stratégie, c’est-à- dire maintenir et consolider notre positionnement en tant que pourvoyeur de bons plans pour les consommateurs connectés, au travers de solutions digitales innovantes permettant aux annonceurs de faire la promotion de leurs produits » Une nouvelle identité visuelle pour une nouvelle stratégie

Avec cette nouvelle identité, BIGDeal affirme à la fois son parcours et son positionnement de diffuseur de bons plans. BIGDeal réitère sa volonté d'offrir à ses clients de nouvelles adresses et des promotions très intéressantes d'une part, et à ses annonceurs de nouveaux canaux de promotion sur le digital d’autre part.

L'innovation technologique comme levier de développement de l'entreprise

Forte de ses 6 ans d'expérience dans l'achat groupé, de son partenariat stratégique avec TunisieBooking, leader du tourisme en ligne en Tunisie et de son étroite collaboration avec Teskerti, leader de la billetterie électronique en Tunisie, BIGDeal annonce le lancement de la première plateforme d'affiliation digitale de codes promo.

Une première en Tunisie : plateforme de marketing digital tout en un

Cette solution propose aux annonceurs la diffusion de codes promo électroniques, donnant droit aux clients à une multitude d’avantages (remises, gratuités, offres exclusives, etc..), et permettant en même temps aux annonceurs de convertir les visiteurs du site web en des clients de leurs boutiques (physiques ou en ligne). Consciente de l'importance de la transformation digitale pour les entreprises, BIGDeal essaie à travers cette plateforme d'apporter son savoir-faire afin de faciliter l'accès aux annonceurs à une clientèle connectée, avertie, et en quête de bons plans.

Développement à l’international : En avant l'Afrique

BIGDeal ne s’arrête pas là et s’appuie sur son rapprochement avec Medianet et AfricInvest, qui a permis la consolidation de son activité en Tunisie, pour se développer en Afrique en y dupliquant sa success story Tunisienne. BIGDeal franchit ainsi un nouveau palier de son développement en amorçant son expansion en Afrique.