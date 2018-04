L’UIB organise à Zaghouan la 4ème édition de ses journées PME by UIB

ven..06.04.18

Résolument engagée dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance sur le marché des entreprises, l’Union Internationale de Banques (UIB) intensifie ses actions d’accompagnement de ses clients PME en organisant en partenariat avec PROPARCO les premières journées d’information et de formation financière et commerciale à destination des Petites et Moyennes Entreprises: « Les Journées PME by UIB ».







Au-delà de son rôle naturel de fournisseur de services financiers et de solutions de financement, l’UIB entend ainsi amplifier son appui et son apport d’expertise et de conseils aux dirigeants de PME et aux entrepreneurs sur tout le territoire de la Tunisie, et plus particulièrement dans les régions intérieures. C’est dans ce cadre, que l’UIB a organisé, après Bizerte, Zarzis et Monastir, la quatrième édition de ses « Journées PME by UIB » le jeudi 05 Avril 2017 à Zaghouan en présence de M. Mondher GHAZALI, Directeur générale de l’UIB, de M. Ammar NCIB, Représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Cap Bon et de M. Mohammed BEN MEFTAH, Directeur régional de l’APII Zaghouan ainsi que des invités dirigeants et cadres d’entreprises clientes et partenaires de l’UIB.







Cette journée a ainsi permis de partager avec plusieurs petites et moyennes entreprises de Zaghouan et des régions environnantes (Hammam Zriba, Jebel Oust, Fahs, Ennadhour,..) une somme d’informations et d’analyses en lien avec le cadre réglementaire tunisien des investissements, les divers mécanismes d’appui aux PME, les fondamentaux de la finance et de la gestion de l’entreprise ainsi qu’avec le renforcement de ses capacités commerciales. Elle a également été pour ces entreprises, l’occasion de rencontres et d’échanges avec les différents intervenants et invités, leur permettant ainsi d’étendre leur réseau professionnel et de nouer des contacts utiles en vue de futures coopérations et relations d’affaires.







La prochaine édition des journées PME by UIB est prévue à Sfax au début du mois de mai 2018. Au moins cinq autres évènements à destination des TPE et PME seront également organisés par l’UIB tout le long de l’année dans d’autres régions de la Tunisie de manière à faire bénéficier le maximum d’entreprises de l’expertise et des conseils de la banque en matière financière et de favoriser ainsi le développement régional tunisien.







En organisant ces journées de formation et de networking, l’UIB, concrétise sa démarche de responsabilité d’entreprise sous toutes ses dimensions, économique, sociale et environnementale, et entend aider les PME tunisiennes à mettre toutes les chances de succès de leur côté dans un environnement complexe qui nécessite des adaptations permanentes.