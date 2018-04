Cérémonie de signature de convention de partenariat entre AYMAX et l'Université internationale de Tunis

ven..06.04.18

La Société AYMAX et le groupe Université Internationale de Tunis signeront ce Mardi 10 Avril 2018, une convention de partenariat, destinée à faire évoluer l'enseignement des nouvelles technologies de l'information et permettre de créer un centre d'innovation en relation avec les technologies SAP.







L’événement aura lieu la matinée du 10 avril et prendra place à la 3ème édition du SITIC Africa 2018; le salon professionnel international des TICs qui accueillera plus de 5 000 décideurs TICs tunisiens, africains et internationaux.







Cette convention fixe le cadre de collaboration entre AYMAX et l’UIT sur des sujets relatifs au cursus de formation pédagogique et le renforcement de la coopération entre l'université et l'entreprise.







Ainsi, Aymax fera partie intégrante du processus d’élaboration, d'évaluation et de mise à niveau des cursus fournis par l’UIT, et ce dans le but de faciliter l’employabilité des jeunes diplômés dans la vie professionnelle, une priorité accordée par l’Etat Tunisien et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.







De son côté, en tant qu’une université alliée à SAP et initiatrice de l’événement en Tunisie, l’UIT organisera la 2e édition de SAP NEXT GEN, en partenariat avec AYMAX. Il s’agit d’un événement grand public de mentoring destiné aux jeunes étudiants afin de les encadrer dans la réalisation de leurs projets. Cet événement est prévu en Mai 2018 et aura lieu dans le LAB de l’UIT By AYMAX & TTL, un projet financé par le matériel informatique de son partenaire espagnol Teknoservice.