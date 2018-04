Comunik CRM équipe le centre d’appels d’orange Tunisie

ven..06.04.18

La SSII tunisienne Comunik CRM a récemment signé un contrat avec l’opérateur Orange Tunisie. Le contrat porte sur l’acquisition par l’Opérateur de 40 licences du logiciel de CRM Comunik, une solution 100% tunisienne en appels entrants et sortants.

« Nous avons récemment signé un contrat avec Orange Tunisie pour équiper son Centre d’Appels en solutions Comunik. Il s’agit d’une première phase concluante qui porte sur 40 positions. C’est une fierté que la filiale locale du 5ème opérateur mondial choisisse une SSII tunisienne pour équiper son Centre d’Appels avec le logiciel Comunik Contacts » se réjouit Yacine Touati CEO de Comunik CRM.

Aujourd’hui, Comunik revendique un parc de 2000 positions actives, plus de 5000 licences vendues, on gère 3500 appels simultanés, 5 millions de minutes et quelques 30 millions d’appels par mois et à travers quinze pays.