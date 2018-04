SUP'COM : 11ème édition du Challenge Projets d’Entreprendre

ven..06.04.18

L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com), continue à aller de l'avant afin de donner l'opportunité à ses élèves ingénieurs de prendre connaissance des nouvelles tendances du monde des affaires et de l'économie numérique et réitère le grand concours d’entrepreneuriat annuel en partenariat avec l’ISET’Com et l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (IHEC) et organise le "Challenge Projets d'Entreprendre" sous le parrainage exclusif de la STB Bank. Pour cette édition, Sup’Com élargie son réseau de partenaires et bénéficie de l’appui d’Orange Tunisie, de la direction régionale Maghreb de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et du projet SAXEED.JET financé par la DAAD. Sont impliqués dans ce concours près de 207 élèves-ingénieurs et étudiants managers, qui doivent imaginer et réaliser le meilleur projet de création d’entreprise innovante portant sur un service et/ou un produit TIC. Cette manifestation, qui se déroulera sur une semaine s’étalant du 07 au 14 Avril 2018 au Parc Technologique Elgazala, mobilisera 33 équipes autour des thèmes « Blockchain et l’Intelligence Artificielle ». Cette action qui vise à insuffler et encourager l’esprit d’entrepreneuriat auprès des élèves-ingénieurs et étudiants a déjà été transposée avec succès, par Sup’Com, selon le modèle breveté par Télécom Sud Paris, à l’international, notamment, à l’Ecole Nationale Supérieure des Postes et des Télécommunications de Yaoundé au Cameroun (ENSPT) et sera reconduite avec la Faculté des Sciences et Techniques de Fès - Maroc en 2018. Durant la semaine du challenge, les équipes bénéficieront d’un accompagnement riche et varié. Cinq types de soutien sont prévus: le coaching professionnel, un acceleration morning, les ateliers, les pôles conseils et un espace pédagogique en ligne. Aussi, les participants bénéficieront de ressources numériques, un espace de travail collaboratif et de divers outils de communication. Le challenge sera clôturé par une évaluation en 2 étapes, permettant de sélectionner les 12 meilleurs projets; lors de l'évaluation finale, ces 12 équipes passeront devant un jury de professionnels (chefs d’entreprises TIC, banquiers, SICARistes, investisseurs,...). Les 3 projets gagnants recevront chacun un prix fixé à 3000 dinars tunisiens offerts par le parrain et les sponsors.