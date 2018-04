Sintegra propose une formation DevOps à Tunis

Précurseurs de la première formation en Intelligence Artificielle (par le biais de l’outil Watson), et constamment à l’affût des nouvelles tendances technologiques, les Sintegra Labs de Saber Mahbouli abritent désormais une nouvelle formation gratuite et certifiante en DevOps. La préinscription est ouverte en vue du coup d’envoi du Lab DevOps, prévu ce samedi 07 Avril 2018 au Delta Center, Charguia 2.

DevOps ? C’est quoi au juste ?

Traditionnellement, une équipe de développement d’application dans une entreprise prend charge de la conception, développement et test d’une application donnée. Ce travail est souvent effectué dans un environnement isolé en ne tenant compte que des exigences métier, avant de relayer à l’équipe d’exploitation système et opérations.

Ladite isolation, qui vise à assurer la qualité du produit livré, peut toutefois empêcher l’équipe « dev » de prendre conscience des nouveaux obstacles opérationnels qui empêchent l’application de fonctionner correctement. Ceci engendre souvent des coûts additionnels, notamment en matière de temps.

DevOps permet justement de remédier aux problèmes liés à ce paradigme. Il s’agit d’une méthode agile d’organisation d’équipes, visant à concilier et optimiser les tâches entre les équipes de développement des applications, et celles de l’exploitation système au sein d’une entreprise. Ceci est réalisé par le biais de plusieurs outils d’indexation, de stockage, de configuration et de monitoring de l’avancement d’un projet.

Le grand Chelem des Sintegra Labs

Lancés en 2014 par Saber Mahbouli, les Sintegra Labs proposent des formations de pré-embauche dans les technologies futuristes. Commençant avec des Labs Big Data et FullStack, c’est en 2017 que Sintegra révèle un véritable tremplin aux ingénieurs tunisiens en leur proposant un « Lab Intelligence Artificielle » avec l’outil Watson d’IBM. C’est à travers cette formation que près d’une vingtaine de tunisiens ont pu préparer et passer avec brio la prestigieuse certification Watson.

Depuis, en suivant les horizons de l’Intelligence Artificielle et l’apport du Machine Learning dans d’autres domaines et technologies, les labs de Sintegra se multiplient, pour inclure la Blockchain et maintenant le DevOps. Visant à former 1000 ingénieurs dans les technologies de pointe, la formule magique des Sintegra Labs est toujours la même : une formation gratuite mais extrêmement sélective, seuls les plus talentueux, ambitieux et prometteurs des postulants sont invités à prendre part à l’aventure. Cette formule a déjà abouti à près de 200 participants au Lab Intelligence Artificielle sur trois sessions, dont plusieurs qui ont par la suite intégré d’autres Labs au sein de Sintegra.

La planification et la disposition des Labs fait en sorte que ces « élites élues » aient l’occasion, non seulement de maîtriser et monter en compétence dans une technologie de leur choix, mais aussi de s’adonner en série à tous les labs. En bouclant ce « grand Chelem » des Sintegra Labs, les ingénieurs tunisiens deviennent des super développeurs dans les technologies en montée.