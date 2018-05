ORADIST « Oracle Digital Innovation Day » : L’innovation au service du Business

A l’ère de la digitalisation, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’innovation de la plateforme cloud sont devenus de véritables opportunités qui se présentent pour transformer dès aujourd’hui votre métier de demain.



Dans ce contexte, ORADIST et ORACLE se sont donnés RDV le jeudi 05 Mai 2018 au prestigieux hôtel Movenpick- les Berges du Lac pour partager un moment d’échange et de réflexion autour des toutes dernières innovations technologiques. Oracle accélère la concrétisation de vos idées pour garantir la réussite de votre transformation digitale. Par ailleurs, cet événement a été distingué par la présence de décideurs IT opérant dans divers domaines d’activités.



L’innovation des technologies émergentes au développement rapide de la société dont notamment l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, les chatbots et les nouvelles interfaces humaines sont intégrées dans les offres cloud d’Oracle ce qui donne aux entreprises l’opportunité de gagner un avantage concurrentiel, renforçant ainsi l’importance d’une stratégie Cloud bien définie.



Intégrée à Oracle Mobile Cloud Enterprise, la nouvelle fonction de création de bots d’Oracle permet aux entreprises de créer ce nouveau type d’expérience client interactive à l’aide d’outils de type drag and drop. Les développeurs définissent la façon dont la conversation se déroule, le type de questions que les clients peuvent poser et les canaux de messagerie, par exemple Messenger, Slack, des assistants vocaux ou autres, que les clients peuvent utiliser. Les chatbots ne sont qu’une des formes de nouvelles interfaces humaines, mais des solutions qu’Oracle continuera de développer et de proposer.



Ainsi, pour se renseigner de plus près sur l’innovation de la transformation digitale des technologies d’ORACLE, contactez ORADIST par e-mail : commercial@oradist.com.tn ou via nos réseaux sociaux.