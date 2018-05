SPG annonce la signature d’un accord de distribution régionale avec Rapid7

lun..14.05.18

SPG annonce la signature d’un accord de distribution régionale avec Rapid7, éditeur majeur dans le domaine de la sécurité analytique et la Gestion des Risques. Rapid7 se distingue par son expérience de la sécurité analytique des données et sa connaissance approfondie des comportements et des techniques des hackers pour se positionner parmi les leaders en termes de sécurisation des environnements des entreprises et la réduction des risques associés aux cyberattaques. Les solutions de Rapid7 permettent aux entreprises de prévenir les attaques en fournissant une visibilité sur les vulnérabilités, de rapidement détecter les compromissions et de corriger les failles et les causes sous-jacentes des attaques. Outre ses solutions technologiques telles que Nexpose, Metasploit Pro, AppSpider, InsightIDR et Komand, Rapid7 se distingue aussi par son implication en fournissant des formations techniques certifiantes et des services professionnels pour les partenaires et leurs clients finaux. SPG proposera l’ensemble de la gamme de solutions Rapid7 à son réseau d’intégrateurs locaux spécialisés dans la sécurité informatiques ainsi qu’à sa force commerciale régionale en Afrique. En tant que distributeur à valeur ajoutée spécialiste de la sécurité informatique, SPG SA mettra également à disposition de ses partenaires un ensemble de services d’accompagnement (transfert de compétences, conseil, audits, etc.). Avec ce nouveau partenariat, Rapid7 vise à étendre son réseau de partenaires en Tunisie et à continuer à soutenir son réseau en Afrique dont le volume d’affaires a connu une croissance importante durant ces 12 derniers mois.